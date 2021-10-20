نصائح صحية لاختيار السيروم المناسب لبشرتك

ميرفت رشاد

هل روتين العناية ببشرتك مكتمل؟ قد يكون المنظف والمرطب والمقشر وواقي الشمس جزءًا من روتينك الأساسي للعناية بالبشرة، لكن ربما تفتقدين أحد منتجات العناية بالبشرة الأساسية وهو المصل، المصل غني بالمكونات القوية التي يمكن أن تفيد البشرة بطرق مختلفة، يمكن أن يساعدك استخدام المصل في الحصول على بشرة ناعمة ومتوهجة، سيساعدك أيضًا على محاربة مشاكل الجلد المتعددة مثل البقع الداكنة والبثور والجفاف والخطوط الدقيقة والعلامات الأخرى، ولكن يجب عليك اختيار الأمصال بناءً على عوامل مثل العمر وحالة الجلد والبشرة الدهنية والبشرة الجافة وفرط التصبغ، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

ما هو المصل؟

محلول عالي التركيز معبأ، يتغلغل في الجلد أعمق بكثير من أي كريم أو مرهم.

متى يتم استخدام السيروم؟

ضعيه على الفور بعد تنظيف وجهك، لا تضعي السيروم بعد وضع المرطب أو الكريم الواقي من الشمس أو الكريم الليلي.

ما مقدار المصل الذي يجب وضعه؟

نظرًا لأنه محلول مركز ، فلن تحتاجين إلى استخدام أكثر من أربع إلى خمس قطرات، استخدميه على الوجه والرقبة، يمكن استخدام بعضها في النهار والليل ، بينما يمكن استخدام البعض الآخر في الليل فقط.



بعض الأمصال النهارية أو الصباحية:

النياسيناميد: وهو مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة ويساعد في بناء السيراميد الذي يعد اللبنات الأساسية في البشرة، لذلك فهو يساعد في ترميم البشرة وترطيبها.

فيتامين ج: هو أحد مضادات الأكسدة القوية ويحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية أ وب والضوء الأزرق، يساعد في إصلاح الجلد وإصلاح خلايا الحمض النووي ومكافحة الشيخوخة والحد من فرط التصبغ، تحتوي معظم مستحضرات فيتامين سي على قاعدة زيتية ، والتي يمكن أن تسد المسام في البشرة الدهنية.

حمض الهيالورونيك: هو عامل مرطب موجود بالفعل في الجلد والعظام والمفاصل وشبكية العين، يساعد في امتلاء الجلد ويعمل أيضًا كعامل مضاد للشيخوخة، يمكن استخدامه لجميع الفئات العمرية وجميع أنواع البشرة.

ما هي الأمصال الليلية:

أحماض ألفا هيدروكسي (AHA): حمض الجليكوليك له خصائص مضادة للشيخوخة، يحتوي حمض اللاكتيك على خصائص ترطيب وتفتيح البشرة، حمض الماندليك جيد للبشرة الحساسة، حمض الستريك مخصص للأشخاص الذين يعانون من الشوائب.

أحماض بيتا هيدروكسي (BHA): يساعد حمض الساليسيليك في فتح المسام وتقليل الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء.

الريتينويد: وهي من مشتقات فيتامين أ. لا تخلطه مع AHA و BHA وفيتامين C. يساعد في تقليل الدهون وحب الشباب والعيوب، لا ينبغي أن تستخدم من قبل النساء الراغبات في الحمل.