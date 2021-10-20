اليوم السابع
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الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 02:34 ص
أكرم القصاص
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مكتبة الإسكندرية تنظم اليوم حفلا فنيا وتراثيا مفتوحا لفرقة "جنوبيان باند"

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 01:00 ص
مكتبة الإسكندرية تنظم اليوم حفلا فنيا وتراثيا مفتوحا لفرقة "جنوبيان باند" مكتبة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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تنظم مكتبة الإسكندرية، حفلا فنيًا وتراثيًا مفتوحًا للجمهور لفرقة "جنوبيان باند"، وذلك اليوم الأربعاء 20 أكتوبر، فى تمام الثامنة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة منوعة من الأغانى والألحان النابعة من التراث المصري، والتى يَغلُب عليها الطابع الجنوبى المميز بإيقاعاته، والذى يعتمد على شعر اللكنة النابع والمتأثر بلهجة أهل صعيد مصر.

جدير بالذكر أن "جنوبيان باند" تأسست عام 2012 على يد المطرب باسل صالح والشاعر أحمد حلبي، وتعتمد فى أغانيها على التراث الصعيدى الذى يضم العديد من الفنون والمواويل الشعبية، وتضم الفرقة حاليا ثمانية أفراد، ثلاثة منهم يلعبون الإيقاع «البركيشن» وعازف ساكسفون، وعازف عود، إضافة لعازف الجيتار.

 

 

 


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حفل فنى

فرقة جنوبيان باند

محافظه الاسكندريه

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