اليوم السابع
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الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 06:03 ص
أكرم القصاص
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مسؤول عراقي يؤكد دعم بلاده للقرارات الدولية بشأن الأسلحة النووية

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 05:00 ص
مسؤول عراقي يؤكد دعم بلاده للقرارات الدولية بشأن الأسلحة النووية عباس كاظم عبيد
(أ ش أ)

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أكد رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية بالعراق عباس كاظم عبيد، مواقف بلاده الثابتة ودعمها المستمر ومساندتها لجميع القرارات والمبادرات الدولية الرامية إلى إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وحرص العراق على التزامه بأحكام القرارات ذات الصلة وتنفيذها، وفقا لما أقره دستور جمهورية العراق.

وذكر بيان للخارجية العراقية - أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن ذلك جاء خلال لقائه في مقر الوزارة مع سفراء كل من السويد، وهولندا، والمستشار السياسي للسفارة الألمانية المعتمدين في بغداد.

وأشار البيان إلى أنه جرى - خلال اللقاء - استعراض المبادرات والقرارات الدولية ذات الصلة بالقضاء على الأسلحة النووية وعدم انتشارها لضمان عالم آمن وخال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

 

 


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