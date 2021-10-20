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زى النهارده.. الجنايات تحيل متهما بقضية "خلية طنطا" الإرهابية للمفتى

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 04:00 ص
زى النهارده.. الجنايات تحيل متهما بقضية "خلية طنطا" الإرهابية للمفتى المستشار حسن فريد ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهارده من 3 سنوات، يوم 20 أكتوبر 2018، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، تحيل متهم للمفتى فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية طنطا الإرهابية"، لاتهامه مع آخرين حكم عليهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية، للمفتى.

 

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

 


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