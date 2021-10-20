"حياة كريمة" بالمنيا.. تنظيم قافلة طبية لأهالى قرية جبل الطير بمركز سمالوط

المنيا – حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم قافلة طبية وعلاجية لأهالى قرية جبل الطير بمركز سمالوط، وذلك خلال يومى 20 و21 من أكتوبر الجارى، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى أطلقها رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، حرصا على سلامتهم وصحتهم.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.