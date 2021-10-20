اليوم.. شعبة الخضروات والفاكهة تبحث كيفية تلافى أثار تغيرات المناخ على جميع الأصناف

كتب أحمد حمادة

تعقد شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة اليوم الأربعاء اجتماعا موسعا مع نقابة الزراعيين لمناقشة تأثير تغييرات المناخ على السوق المحلى من الخضروات والفاكهة وسبل تلافي التأثيرات السلبية بما يحافظ على المعروض من جميع الأصناف ، إضافة الى الاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة بما لا يخل بالمعروض في السوق المحلى .

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن الشعبة ستعقد اجتماعا موسعا مع ممثلي نقابة الزراعيين وممثلين من وزارة الزراعة لبحث اليات الاستفادة من التغييرات المناخية والتي تؤثر على بعض الأصناف وكان اخرها المانجو التي تم اهدار نسبة كبيرة من الإنتاج هذا العام بسبب التغيرات في درجات الحرارة .

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة للثيوم السابع أن هناك عدة اقتراحات سيتم تناولها في الاجتماع لتلافى الاثار السلبية للتغيرات المناخية والحفاظ على السوق المحلى وبما لا يؤدى الى زيادة الأسعار على المستهلك ، مشيرا الى أن هناك توجه لوضع خطة مناسبة لضبط السوق لجميع الأصناف .