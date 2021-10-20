النيابة تواجه متهما بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه من مواطنين بالتحريات

كتب: أمنية الموجى

تواجه النيابة العامة اليوم متهما بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه من أموال المواطنين بزعم توظيفها فى عدد من المجالات المختلفة، أبرزها تأسيس المطاعم والكافيتريات.

وقال أحد الضحايا، بأن المتهم زعم استثمار الأموال فى تأسيس المطاعم والفنادق، وأنه اتفق معى على إعطائه 60 ألف جنيه تكسبهم فى أحد مشروعاتها، مقابل أرباح حددت بنسبة 30 % فى الشهر، وأن عدد كبير من الشاكين أعلنوا عن اتفاقهم معه على نفس العرض، وأنه التزم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة و امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وذكرت التحريات الأمنية، بأن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التى تلقتها منهم بلغت نحو (3 ملايين) جنيه مصرى بغرض توظيفها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبتفتيش مسكنه عُثر على العديد من المستندات والمحررات الرسمية والعرفية، بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق، وضبط شريكه.