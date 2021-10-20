التحريات تكشف ملابسات مصرع عامل سقط من أعلى خزان في منشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في حادث سقوط عامل من أعلى خزان مياه ومصرعه بمنشأة القناطر، وأشارت التحريات إلى أن الضحية خلال مشاركته في أعمال البناء للخزان، اختل توازنه وسقط ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من زملائه، حيث أكدوا أنه سقط نتيجة اختلال توازنه، دون وجود شبهة جنائية، كما استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الضحية، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا.

واستلم أفراد أسرة الضحية جثته بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، ومباشرة النيابة التحقيق.

سقط عامل من أعلى خزان مياه خلال المشاركة في إنشائه، مما أسفر عن مصرعه بإحدى قرى منشأة القناطر في الجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من أعلى مبنى تحت الإنشاء.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شابا يدعى " ع.خ"، خلال مشاركته في أعمال إنشاء خزان مياه، اختل توازنه، وسقط مصابا بعدة كسور وجروح، ليلقى مصرعه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل جثة الضحية إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.