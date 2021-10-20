اليوم السابع
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الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 06:50 ص
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التحريات: المتهم بتزوير المستندات قلد اختاما منسوبة لجهات حكومية

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 06:00 ص
التحريات: المتهم بتزوير المستندات قلد اختاما منسوبة لجهات حكومية كلابش ، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أكدت تحريات المباحث فى واقعة ضبط شخصين، لاتهامهما بتزوير المستندات والمحررات الرسمية واصطناع وتقليد الأختام المنسوب صدورها لجهات حكومية،أن الأول، تخصص فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورها لجهات حكومية، وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وتم ضبط المتهم وبحوزته 2 ختم منسوب صدورهما لجهات حكومية "مزورين"، وبمواجهته اعترف باصطناع وتقليد الأختام المضبوطة بحوزته والمنسوب صدورها لجهات حكومية، لاستخدامها فى تزوير واصطناع المستندات، والمحررات الرسمية لترويجها على عملائه سيئ النية، مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأضاف بتحصله على المضبوطات من عامل فى مكتب زنكوغراف بدائرة قسم شرطة الموسكى بالقاهرة، مقابل مبلغ مالى، وتم بإرشاده ضبط الأخير، وبحوزته جهاز كمبيوتر بمشتملاته، والمستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية


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اخبار الحوادث

حلوان

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