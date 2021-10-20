اليوم السابع
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الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 04:04 ص
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اعرف يعنى عداد الكهرباء "الكودى" و "مسبوق الدفع"

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 04:00 ص
اعرف يعنى عداد الكهرباء "الكودى" و "مسبوق الدفع" عداد كهرباء
كتبت رحمة رمضان

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عداد كهرباء كودى ولا مسبوق الدفع؟ هذا السؤال عادة ما يردده المواطنون لمعرفة الفرق بين العداد الكودى و مسبوق الدفع، والحقيقة أنه لا فرق بينهم على الاطلاق من حيث النوع أو طريقة الشحن أو اسعار شرائح الاستهلاك المعلنة ، ولكن الفرق فى سند الملكية ، وفيما يلي الفرق بين العداد الكودى و القانونى:


أولا - العداد الكودى  مسبوق الدفع:
هو عداد مسبوق الدفع يتم شحن رصيد به من خلال كارت الشحن و  يتم تركيبه بالمناطق المخالفة و العشوائية ، ولا يحمل اسم مالك الوحدة و لا يعتبر سند قانونى ولكنه يساعد المواطن والدولة فى حصول كل منهم على قيمة الاستهلاك فقط.
 
ثانيا - عداد الكهرباء القانوني مسبوق الدفع
-  يتم تركيبه في المبان القانونية وله سند قانوني و يحمل  اسم مالك الوحدة، ويعمل  من خلال كارت الشحن ، ويمكن للمشترك أو من ينوب عنه شحن الكارت فى أى وقت من مراكز الشحن المخصصة دون انتظار لنفاذ الرصيد و تتم محاسبة المشترك طبقا للاستهلاك الفعلى، و يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح و يستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل "الرصيد المتبقى مع تسجيل التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالى بالكيلو وات ساعة، و الاستهلاك الكلى التراكمى من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت.


 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

عداد الكهرباء الكودى

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

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