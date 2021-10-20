اعرف أكثر عن هذه المفاهيم البيئة.. الجو مستقر.. فترات حرجة.. الانعكاس الحرارى

كتبت منال العيسوى

هناك العديد من المفاهيم التى نتناولها ونسمعها دون معرفة جيدة بها. وفى اطار المعرفة والتوعية البيئة لقراءنا فإن هذا التقرير يوضح لنا الكيميائى مصطفى محمد مراد رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء والحماية من الضوضاء بوزارة البيئة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ماذا تعنى هذه المفاهيم "الجو المستقر، الفترات الحرجة، الانعكاس الحرارى وغيرها من المفاهيم البيئية.





الجو المستقر: يقال أن الجو مستقر عندما تكون توزيعات درجة الحرارة مع الارتفاع تقاوم أى حركة تصاعدية للهواء. ويتميز هذا الجو بخلوه من تيارات الهواء الصاعدة أو الهابطة. وعندما يكون الهواء رطبا فإن الاستقرار يساعد على تكوين الضباب عند سطح الأرض، أما إذا كان الهواء جافا فإن الهواء المستقر يساعد على تركيز الرمال والدخان والأتربة في الطبقة القريبة من سطح الأرض ومن ذلك يتضح أن الهواء المستقر يعمل على تدهور الرؤية الأفقية بالقرب من سطح الأرض.



الجو غير المستقر



يقال أن الجو غير مستقر عندما تكون توزيعات درجة الحرارة مع الارتفاع تساعد أي حركة تصاعدية للهواء. ويتميز هذا الجو بوجود تيارات هوائية صاعدة وأخرى هابطة مما يسبب حدوث مطبات هوائية للطائرات. وعندما يكون الهواء رطبا فإن عدم الاستقرار يساعد على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة والعواصف الرعدية ولكن إذا كان الهواء جافا فإن التيارات الهوائية تسبب حدوث مطبات هوائية كما أنها تساعد على إثارة الرمال والأتربة حسب طبيعة الأرض.



فترة زيادة التركيزات (الفترة الحرجة): هى الفترة التى تكون فيها الظروف الجوية مهيأة لتركيز الملوثات لترتفع عن الحد المقبول أو المسموح به.



الإنعكاس الحرارى (الإنقلاب الحرارى):

هو حدوث حالة غير عادية لدرجة الحرارة فى الطبقات السطحية من الغلاف الجوى على عكس الوضع الطبيعى فمن المعروف أن درجة حرارة الغلاف الجوى فى ظل الظروف العادية تقل كلما ارتفعانا إلى أعلى، بينما فى حالة الانقلاب الحرارى تزداد درجة الحرارة نسبيا كلما ارتفعنا فوق مستوى سطح البحر خلال جزء معين من الغلاف الجوى حيث تكون درجة الحرارة الطبقات السفلية من الطبقة الهوائية السطحية أقل حرارة نسبيا (أبرد نسبيا) من الطبقات العلوية التى تليها ومن ثم تتوقف حركة الهواء الصاعد فى هذه المنطقة نتيجة لعجز الهواءالسفلى البارد نسبيا عن الصعود وتكون المحصلة الطبيعية لهذا الوضع غير العادى أن الملوثات الهوائية تأخذ فى التجميع والتراكم فى هذه الطبقة السفلية مما يتيح لإرتفاع تركيز هذه الملوثات عن الحد المقبول أو المسموح به.