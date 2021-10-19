اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 03:00 م
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5 أشياء نسيانها قد يكون علامة على الإصابة بالخرف

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 02:00 م
5 أشياء نسيانها قد يكون علامة على الإصابة بالخرف علامات الإصابة بالخرف
ميرفت رشاد

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من المحتمل أنك سمعت أن فقدان الذاكرة يمكن أن يكون عرضًا مبكرًا  لمرض  "الخرف "،  ووفقًا للخبراء ، فإن نسيان بعض الأشياء يشير بشكل خاص إلى المرض، فالخرف مصطلح شامل للعديد من اضطرابات الدماغ التي تنطوي على تغييرات في الذاكرة والتفكير والشخصية ، وتتداخل هذه التغييرات مع قدرة الشخص على العمل والعيش حياة مستقلة، فإذا كنت لا تستطيع تذكر هذه الأشياء الخمسة ، فقد تكون علامة على الخرف، بحسب ما نشره موقع " eatthis".

 

 

1-  الكلمات الصحيحة

من العلامات المبكرة الشائعة للخرف ضعف القدرة على التواصل، وفقا لما أكدته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC ، قد يواجه الشخص المصاب صعوبة في العثور على الكلمات الصحيحة أو إنهاء الجمل ، قد يتحدثون حول الكلمات المنسية أو يستخدمون البدائل، يمكن أن يكون هذا العرض خفيًا ، ولا يمكن ملاحظته بسهولة من قبل الشخص المصاب بالتدهور المعرفي أو الأشخاص المحيطين به، سيبدأ بعض الأشخاص المتضررين في عزل أنفسهم ، وقضاء وقت أقل مع الآخرين من أجل إخفاء المشكلة.

 

2 -  وصفة مألوفة

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يقول مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن المهام المألوفة ، مثل طهي الوصفات المستخدمة بشكل متكرر ، قد تصبح صعبة على الشخص المصاب بالخرف، قد يكون بعض النسيان شائع مع تقدم العمر، ولكن إذا بدأت مشاكل الذاكرة في التأثير على حياتك اليومية ، فاستشر طبيبك.

 

3 - صعوبة في القراءة وإجراء الحسابات

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قد يبدأ الشخص المصاب بالخرف في مواجهة مشاكل في القراءة أو الكتابة أو المهام العقلية المعقدة مثل موازنة دفتر الشيكات أو اتباع التعليمات أو إجراء الحسابات،على العكس من ذلك ، قد يكون التعامل مع غير المألوف أمرًا صعبًا بالنسبة لشخص مصاب بالخرف ، والذي قد يواجه مشكلة في التعامل مع الأحداث غير المتوقعة أو التغييرات في الروتين.

 

4 -  ترك  المفاتيح

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قد ينطوي الأشخاص المصابون بالخرف على أحداث أو أسماء وأماكن حديثة أو مهمة، قد ينسون أيضًا المكان الذي تركوا فيه أشياء معينة، مثل مفاتيح السيارة ولن يتمكنوا من تتبع خطواتهم للعثور عليها.

 

5 -   كيف تصل إلى المنزل

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يمكن أن تكون صعوبة التنقل في الطرق المألوفة علامة مبكرة على الإصابة بالخرف، قد يضيع الشخص المصاب في الأماكن التي كانت معروفة بالنسبة له، مثل الطرق التي يتم القيادة بها بشكل متكرر، قد ينسون كيف وصلوا إلى هناك وكيف يعودون إلى ديارهم.

 


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