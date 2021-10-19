وفاة مشرفة تمريض بمستشفى حميات الإسماعيلية متأثرة بفيروس كورونا

الإسماعيلية – السيد فلاح

توفيت اليوم مشرفة تمريض قسم السيدات بمستشفي حميات الإسماعيلية المخصص لعزل مصابى كورونا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال عملها.

وقالت مصادر طبية في المستشفي أن سماح البحطيطي في الأربعينات من العمر توفيت صباح اليوم خلال وجودها داخل العناية المركزة، بمستشفى الحميات، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الممرضة بعد تعرضها للإصابة بفيروس كورونا ساءت حالتها واستلزمت دخولها للعناية المركزة، كما تم وضعها على جهاز التنفس الصناعي لعدة أيام وعمل شق حنجري لها إلا أن حالتها كانت تسوء بسبب انتشار الفيروس في الرئة بشكل كامل وفشل عملية التنفس.

وانهت المستشفى كافة الإجراءات لتسليم الجثمان إلي أسرتها لدفنه اليوم الثلاثاء بمقابر الأسرة في الإسماعيلية.

وقال زملاء الممرضة المتوفاة متأثرة بإصابتها أنها كانت تعمل منذ اليوم الأول لعمل مستشفي الحميات كمستشفي للعزل في الموجة الأولي والثانية والثالثة لفيروس كورونا، وكانت مسؤولة عن إشراف قسم السيدات وكانت تعمل حتى ساعات متأخرة ليلاً وأحيانًا إلي الفجر في أوقات ذروة الإصابات إلي أن أصيبت بالفيروس قبل عدة أيام".