نقيب العاملين بالنقل الجوى: دعم الدولة للشركة الوطنية يحفظ تقدمها والوفاء بالتزاماتها

كتبت آية دعبس

أعرب حسن شحاتة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوى والأمين العام لاتحاد عمال مصر، عن ترحيبه بموافقة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى الجبالى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتقديم الدعم المالى بقيمة 5 مليارات جنيها للشركة القابضة لمصر للطيران وذلك بضمان من الدكتور محمد معيط وزير المالية، مشيرا إلى أن جميع العاملين سعداء بهذا القرار، والتى ستكون دافعا لهم على العمل والعطاء وتحقيق أعلى ربحية فى المرحلة القادمة.

وأشاد شحاتة، بالتقارير التى أكدتها اللجنة المشتركة بالنواب من لجان الخطة والموازنة والسياحة والطيران والشئون التشريعية والاقتصادية التى اتسمت بالموضوعية من أجل الحفاظ على مصر للطيران التى تعرضت لانخفاض شدديد فى التشغيل جراء أزمة جائحة كورونا وعدم وجود تدفقات نقدية داخلية تمكنها من الوفاء بالتزامتها الواجبة .