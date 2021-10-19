نائب رئيس هيئة البترول السابق: هناك تفاهمات بين مصر وقبرص واليونان بمجال اكتشاف الغاز

كتب أحمد عرفة

أكد المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العام للبترول سابقا، أن العالم شهد مؤخرا، وخصوصا أوروبا، نقص موارد الطاقة خاصة الغاز الطبيعى، موضحًا أن كل من مصر وقبرص واليونان لديهم تفاهمات بمجال البحث واكتشاف الغاز الطبيعى، خاصة أن قبرص لديها اكتشافات كبيرة غير مستغلة.

وأضاف نائب رئيس الهيئة العام للبترول سابقا، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن: "نحن في حالة اكتشافات ضخمة للغاية، وهناك ربط مشترك بين الدول الثلاث في مجال الغاز تمهيدا للتصدير إلى أوروبا عبر الاكتشافات التي تتم بين الدول الثلاث، كما أن أوروبا وبالتحديد الاتحاد الأوروبى مهتم بهذه الاكتشافات بشكل كبير".

وتابع نائب رئيس الهيئة العام للبترول سابقا: "مصر لديها بنية تحتية مرتفعة للغاية بمجال إسالة الغاز الطبيعى وموانى تصدير الغاز المسال، كما أن معظم اكتشافات قبرص للغاز الطبيعى قريبة من المياه الإقليمية لمصر وبالتالي يهم قبرص أن تجد مسار تستغل من خلاله هذا الغاز وبالتالى تتجه لمصر لنقل الغاز إلى مصر عبر خطوط أنابيب لمحطات إسالة الغاز المصرية لإعادة تصديره لأوروبا، وبالتالى يعود النفع على البلدين.