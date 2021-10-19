محافظ أسيوط: إزالة 25 حالة تعد على أراضى دولة ومجارى مائية بمركز صدفا

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تنفيذ 25 حالة تعد على أراضى أملاك دولة وعلى أراضى نهر النيل بقرى مركز صدفا ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كافة التعديات وخاصة على المجارى المائية ونهر النيل وفرض هيبة الدولة على أراضيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون استثناء وتحويل المخالفات إلى النيابة طبقاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.

وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – إلى أن حملات الإزالة المستمرة بمختلف القرى والمراكز استهدفت مركز صدفا وتمكنت من تنفيذ 25 حالة إزالة للتعديات على أراضى أملاك الدولة والمجارى المائية، وذلك بمتابعة ميدانية من العميد محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة وبمشاركة محمد كمال رئيس المركز و مسئولى الإزالات وأملاك الدولة والإدارة الهندسية والزراعة والمتابعة الميدانية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومركز شرطة صدفا وفقاً لخطة تنفيذ الازالات بالتنسيق مع مديرية أمن اسيوط وكافة الجهات المعنية.

وأوضح المحافظ، أن إجمالى الإزالات منذ بداية إنطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 للإزالات وحتى الآن بلغ 136 حالة تعد على أراضى زراعية وأملاك الدولة بإجمالى مساحة 10890 متر مربع مبانى و116 فدانا و6 قيراط و2 سهم زراعة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية مشدداً على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية وتنفيذ الإزالة والمرور على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى على أن يتم تقديم تقارير يومية حول النتائج التى يتم تحقيقها خاصة مع انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 للازالات واستمرارها حتى 29 أكتوبر الجاري.

كما أعلن المحافظ، استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.



إزالات صدفا ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 18



إزالات صدفا ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 18



إزالات صدفا ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 18



إزالات صدفا ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 18