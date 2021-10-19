لو مريض سكر.. أطعمة صحية تناولها باعتدال وبلاش إضافة سكريات.. أبرزها الزبادي

كتبت إيناس البنا

مرض السكري من الأمراض التي تتطلب اتباع نمط حياة صحى لتجنب مضاعفاته، وفي حين أن مرضى السكري يدركون جيدًا أهمية احتساب نسبة الكربوهيدرات للحفاظ على مستويات السكر بالدم، فإن مريض السكر يجب أن يعلم أن بعض الأطعمة الصحية تتسبب في تعرضه لزيادة في نسبة السكر، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة وفقا لتقرير موقع " thehealthsite".

الأطعمة الصحية التي قد تزيد من مستويات السكر في الدم



العنب

يمكن أن يتسبب العنب في ارتفاع مستويات السكر في الدم، على الرغم من أنه فاكهة صحية، فإنه يمكن أن تكون مشكلة للأشخاص المصابين بداء السكري إذا تناولته بكميات زائدة، ومع ذلك ، يلعب مقدار ما تأكله وطريقة تناوله دورًا أيضًا، لذلك، اختر خيارات طازجة كاملة وأجزاء محدودة.

دقيق الشوفان



وجبة فطور أساسية للكثيرين، ولكن دقيق الشوفان ليس أفضل صديق لك إذا كنت مصابًا بمرض السكري، تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون دقيق الشوفان المضاف إليه سكر أو الكثير من دقيق الشوفان دفعة واحدة فهم معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بارتفاع مستويات السكر في الدم.

بعض أنواع اللبن

وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد، يحتوي حليب الشوفان حاليًا على نسبة عالية من السكر ، ويحتوي حليب الأرز على أكبر محتوى من السكر، لذا كن حذرًا عند اختيار نوع الحليب الذي تريد شربه.

الزبادي

في حين أن الزبادي العادي ليس خيارًا سيئًا لمرضى السكر، إلا أن الزبادي بنكهة الفاكهة الذي يحتوي على الكربوهيدرات والسكر يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم والأنسولين.