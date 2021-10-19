اليوم السابع
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عاملان يعترفان بقتل شاب ويرشدان عن أداة الجريمة في الصف

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 10:41 ص
عاملان يعترفان بقتل شاب ويرشدان عن أداة الجريمة في الصف قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف عاملان متهمان بقتل شاب بمنطقة الصف في الجيزة، بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات متعلقة بالعمل، وذكرا أنهما تشاجرا معه واعتديا عليه بآلة حادة، وأرشدا عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الضحية، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بدفنه، عقب تنفيذ قرار النيابة بتشريح جثته.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عاملين، لاتهامهما بقتل شاب بسبب خلافات بينهما في الصف، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد بمقتل شاب فى منطقة الصف، نتيجة تعرضه لاعتداء، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عاملين اعتديا على المجني عليه، بسبب خلافات سابقة بينهم بآلة حادة، مما أسفر عن مقتله.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.  


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