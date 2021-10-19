ضبط 39 قضية تموينية بينها حلوى المولد غير صالحة للاستهلاك الأدمى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الأمن حملة تموينية لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

جاءت الحملة بإشراف مباشر للواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العامرى رئيس مباحث المديرية , تنسيقاً , وكيل وزارة التموين وتم ضبط 35 قضية تموينية متنوعة.

وتم ضبط صاحب فرش لبيع حلويات المولد، ويقيم دائرة مركز المراغة لحيازة وعرض سلع غذائية مجهولة المصدر بدون فواتير واستخدام ألوان صناعية محظور استخدامها فـي عملية التصنيع وغير صالحة للإستهلاك الآدمي مخالفاً القانون 1994 وتم ضبط 750 كيلو جرام حلويات فولية وهريسة.

كما تم ضبط صاحب محل لبيع الأدوية البيطرية ويقيم دائرة مركز البلينا لحيازة وعرض أدوية بيطرية غير صالحة للاستهلاك الداجني ومجهولة المصدر بدون فواتير مخالفاً القانون، وتم ضبط " 700 " عبوة نيوسين بلس و نست ماكس و داي بيزك، كما تم ضبط صاحب ثلاجة لحوم ومجمدات ويقيم دائرة مركز المراغة لإدارته منشأة بدون ترخيص وحيازة وعرض سلع غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي مخالفاً القانون - وتم ضبط " 430 " كيلو جرام فراخ مجمدة.

وأنهت الحملة اعمالها بضبط " 6 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 4 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن " 6 " قضية عدم الإعلان عن الأسعار و" 3 " قضايا عدم حمل شهادة صحية وقضيتى عدم إنتظام سجل 21 بترول بالمستودع و" 3 " قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش و" 5 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 3 " قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.