ضبط 1098 قرص دواء تأمين صحى وأخر مخالف بصيدليات منيا القمح بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت التفتيش الصيدلى بالشرقية، 1098 قرص دواء خاص بالتأمين الصحى او مجهول المصدر بحملات رقابية على الصيدليات، ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الحملات على المنشآت الدوائية، لضبط سوق الدواء وإحكام الرقابة على الصيدليات، لعدم التلاعب فى الأسعار، ومنع تسرب الأدوية المخالفة للأسواق، وضماناً لتوفير منتج طبى آمن للمواطنين .

شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مفتشى الصيدلة بالإدارة الصحية بمنيا القمح، حملة للتفتيش على المنشآت الدوائية بنطاق مركز ومدينة منيا القمح.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مخالفات دوائية بواقع 1098 (قرص/عبوة/كيس/وحدة) لأدوية ومستلزمات طبية مخالفة، تمثلت المضبوطات فى أدوية خاصة بوزارة الصحة والسكان، والتأمين الصحي، معدة للبيع، بالإضافة إلى أدوية ومستلزمات مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة ومعدة للبيع، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة جنح لسنه 2021 بمركز شرطة منيا القمح.

وأكد الدكتور هشام مسعود على إستمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر لمدير عام الصيدلة، ومديرة إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية، وجميع مفتشى الحملة، والمشاركين فى هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.