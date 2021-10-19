صحة القاهرة تضبط مخزن دواء غير مرخص تابع لمستشفى خاص به 30 ألف قرص دواء

كتب وليد عبد السلام

تمكنت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، من ضبط مخزن غير مرخص تابع لمستشفي خاصة بناحية المقطم، يحتوى المخزن على مواد مخدرة وادوية مغشوشة حوالى 30 ألف قرص دواء.

وقالت الدكتورة علا خطاب مدير الإدارة العامة للصيدلة بالقاهرة، أن قيمة الأدوية المضبوطة تبلغ بقيمة تقديرية 120 الف جنيها، وتم تحرير المحضر وعمل اللازم.

ونصحت مدير الادارة العامة للصيدلة، المواطنين بعدم شراء الأدوية التي يتم الإعلان عنها عبر المواقع الإلكترونية، وصفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لصعوبة التفرقة بين العبوات السليمة والمغشوشة، مشددة علي عدم عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدام أي أدوية.

جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ان الادارة العامة للصيدلة تعمل علي ضبط سوق الدواء وعدم الاتجار بالادوية المهربة داخل السوق المصري.

قال الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، ان ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضرورة ضبط سوق الدواء و منع المتاجرة بادوية كورونا بالسوق السوداء، موضحا ان المديرية تسعي لمتابعة كافة الصيدليات حرصا منها علي الالتزام بالتعليمات والحفاظ علي الدواء بالسوق وعدم تلاعب احد بالمواطنين.