شرطيون أستراليون يفحصون أكواب قهوة المواطنين خوفًا من كورونا.. فيديو

أثار عناصر شرطة بمدينة ملبورن الأسترالية، حالة من الغضب لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أستراليا بعد واقعة فحص أكواب القهوة التي يحملها المواطنون في الشوارع والحدائق المفتوحة للتأكد من عدم خرقهم تدابير الحد من الجائحة.

