شرطيون أستراليون يفحصون أكواب قهوة المواطنين خوفًا من كورونا.. فيديو

كتب محمد شعلان

أثار عناصر شرطة بمدينة ملبورن الأسترالية، حالة من الغضب لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أستراليا بعد واقعة فحص أكواب القهوة التي يحملها المواطنون في الشوارع والحدائق المفتوحة للتأكد من عدم خرقهم تدابير الحد من الجائحة.

Melbourne Police grabs a guy’s coffee cup to check if there is coffee in it otherwise, he would of fined him for not wearing a mask 👀



Coffee is known to kill COVID 🙃☕️ pic.twitter.com/7wUB1lBXDF — DIOGO THE FIVE8 (@Diogothefive8) October 16, 2021

وجذب مقطع الفيديو، الذي يظهر العديد من ضباط الشرطة وهم يواجهون رجلاً في ممر حديقة، وينظرون في كوب القهوة الذي يحمله للتأكد من أن داخله قهوة بالفعل وليس خدعة لعدم ارتداء الكمامة، مما أثار انتباه العديد من المستخدمين، وفق موقع wionews.



الشرطي يتأكد من وجود قهوة





الشرطي يفحص القهوة

ومن غير الواضح متى تم تسجيل مقطع الفيديو الذي لا تتخطى مدته 10 ثوانٍ بالضبط، ولكن انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، ويظهر الفيديو الضابط يمسك كوب قهوة الرجل، ويسأل: "هل تمانع إذا تحققت من وجود أي شيء في ذلك؟" يهز الشرطي الكوب، وبعد أن يقتنع بوجود سائل بداخله يعيده ويقول للرجل "استمتع بقهوتك".



وانتقد مغردون تصرف رجال الأمن في أستراليا، قائلين إنهم يحاولون "تحويل مواطنين أبرياء إلى مجرمين مذنبين رغما عنهم".



وعلى جانب آخر، ذكرت صحيفة (سيدني مورنينج هيرالد) الأسترالية، أن أستراليا اقتربت من تطعيم 70% من إجمالي المواطنين ضد فيروس كورونا وسط آمال متزايدة في عودة السياح الدوليين والعمال والطلاب قبل رأس السنة.



وذكرت الصحيفة - عبر موقعها الإلكتروني - أن أكثر من 68% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 سنة وما فوق تلقوا الجرعتين من اللقاح، في حين أن 84.8% جرى تطعيمهم بجرعة واحدة فقط.