شاهد الاستعدادات لاستقبال "بيج رامى" بطل مستر أولمبيا بقريته اليوم

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال المهندس محمد عادل، ابن عم بيج رامي، وأدمن صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تقرر تأجيل وصول ممدوح السبيعي والشهير بـ"بيج رامي"، لليوم الثلاثاء، والذى كان مقرر أن يصل أمس الإثنين بعد تأجيل وصوله 24 ساعة.

وأضاف ابن عم بيج رامي فى تصريحات خاصة، أن الطائرة التي كان سيستقلها رامي لمطار القاهرة، تقرر تأجيل وصولها لليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يصل رامي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشر ظهرًا بصالة الوصول رقم 2، حيث يستقبله عدد من أهالي قريته وأقاربه بالمطار.

وأكد الدكتور عبدالله السبيعي، شقيق رامي، أنه كان من المقرر وصول بيج رامي أمس الاثنين الساعة 11 صباحا، ولكن بالتواصل مع شقيقه تم تأجيله إلى اليوم.

يذكر أن قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ شهدت استعدادات مكثفة ليلة أمس استعدادا لاستقبال بطل مستر أولمبيا "بيج رامي"، حيث قام عدد من جيران وأقارب "بيج رامي"، بوضع صوره علي السيارات وكذلك طباعة تيشرتات تحمل صوره، وذلك للذهاب إلى مطار القاهرة الدولي لاستقبال بطل مستر أولمبيا.

كان بيج رامي، بطل مستر أولمبيا 2021 قد حصل علي البطولة للعام الثاني علي التوالي، مطلع الشهر الحالي.



الاستعداد لوصول بيج رامى



سيارات تحمل صورة بيج رامى



صور بيج رامى على السيارات



بيج رامى بطل مستر اولمبيا 2021