اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 10:29 م
أكرم القصاص
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شؤون الأسرى تعلن نقل أسير فلسطينى مضرب عن الطعام منذ 91 يوما للعناية المركزة

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 09:02 م
شؤون الأسرى تعلن نقل أسير فلسطينى مضرب عن الطعام منذ 91 يوما للعناية المركزة سجن _ صورة أرشيفية
أ ش أ

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ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنه تم نقل الأسير مقداد القواسمى المضرب عن الطعام منذ 91 يوما، والمحتجز فى مستشفى "كابلان" الإسرائيلى إلى العناية المركزة بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي.

 

وأشارت الهيئة - فى بيان لها اليوم - إلى أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسيرين علاء الأعرج المضرب منذ (73) يوما، وهشام أبو هواش المضرب منذ (64) يوما إلى إحدى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال بعد تدهور وضعهما الصحي.

 

يشار إلى أن الأسرى الثلاثة هم من بين ستة أسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري.

 

 


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