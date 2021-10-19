شؤون الأسرى تعلن نقل أسير فلسطينى مضرب عن الطعام منذ 91 يوما للعناية المركزة

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ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنه تم نقل الأسير مقداد القواسمى المضرب عن الطعام منذ 91 يوما، والمحتجز فى مستشفى "كابلان" الإسرائيلى إلى العناية المركزة بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي.

وأشارت الهيئة - فى بيان لها اليوم - إلى أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسيرين علاء الأعرج المضرب منذ (73) يوما، وهشام أبو هواش المضرب منذ (64) يوما إلى إحدى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال بعد تدهور وضعهما الصحي.

يشار إلى أن الأسرى الثلاثة هم من بين ستة أسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري.