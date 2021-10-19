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سيدة وطفلتاها فرقهم قطار وجمعتهم محطة السكة الحديد بالمحلة

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 02:59 م
سيدة وطفلتاها فرقهم قطار وجمعتهم محطة السكة الحديد بالمحلة قطار ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام سيدة بالعدو على شريط السكة الحديد خلف أحد القطارات وبداخله ابنتاها، وإعادة الطفلتين سالمتين.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن  قيام سيدة بالعدو على شريط السكة الحديد خلف أحد القطارات وبداخله نجلتيها.

بالفحص تبين بأنه بتاريخ 8 الجارى وحال وقوف أحد قطارات السكك الحديدية بإحدى المحطات بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بالغربية، وأثناء تواجد إحدى المواطنات (مقيمة بالغربية) بالمحطة وبصحبتها نجلتيها (الأولى سن 8 سنوت والثانية سن 10 سنوات) لإستقلال القطار المشار إليه وعقب إستقلال نجلتيها للقطار قام بالتحرك قبل تمكنها من الركوب، وحاولت اللحاق بالقطار إلا أنها لم تتمكن من ذلك، وعقب وصول القطار إلى (المحطة التالية) قام مجموعة من الركاب بتسليم الطفلتين للخدمات الأمنية المعينة بالمحطة، بعد فترة وجيزة حضرت والدة الطفلتين وقامت باستلام نجلتيها عقب اتخاذ الإجراءات القانونية.


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