سكرتير عام الدقهلية يناقش مطالب المستثمرين بمجمع الصناعات الصغيرة بالعصافرة

الدقهلية - شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، المهندس نبيل الطيبى، وكيل أول الوزارة السكرتير العام بحضور منال الغندور السكرتير العام المساعد، والمهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان، ومسئولى مجمع الصناعات بالعصافرة وممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وإدارات مركز تيسير الأعمال والتخطيط العمرانى والمرافق والبيئة والتنمية الاقتصادية وشئون الاستثمار والشئون القانونية والبحوث والعقود.

وأكد السكرتير العام خلال الاجتماع، الاهتمام البالغ لمحافظ الدقهلية بمتابعة كافة المناطق الصناعية وتوفير كل أوجه الدعم لها وتحقيق مطالب واحتياجات المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص العمل لأبناء الدقهلية.

وتقرر تشكيل لجنة تضم جميع المختصين، برئاسة مسئول مركز تيسير الأعمال، وذلك للمرور الميدانى على الطبيعة بكافة مشروعات مجمع الصناعات بالعصافرة وحصر جميع المطالب والاحتياجات والتعرف على المشكلات التى تواجه أصحاب الصناعات بالمنطقة للعمل على حلها، مشيرا للانتهاء من أعمال اللجنة المشار إليها خلال أسبوع على الأكثر وعرض تقرير شامل بمنجزاتها لعرضه على المحافظ لاتخاذ ما يلزم بشأنه حرصا على دعم الصناعات بالمنطقة.

فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية والعمل على تقديم كافة الخدمات للمستثمرين فى عام الصناعة لدعم الاقتصاد الوطني.