اليوم السابع
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سقوط عاطل بتهمة الإتجار بالأقراص المخدرة وترويجها فى الطالبية

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 10:12 ص
سقوط عاطل بتهمة الإتجار بالأقراص المخدرة وترويجها فى الطالبية ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل متهم بالاتجار بالمواد المخدرة في الطالبية، وضبط بحوزته عدد من الأقراص المخدرة، اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، وكشف المتهم عن مصدر حصوله على المضبوطات، فتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

أكدت معلومات ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية، بإشراف المقدم محمد نجيب رئيس مباحث القسم، اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب رصد تحركات المتهم، تم إعداد كمين له، بعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، ونجح رجال المباحث في ضبطه وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة لعقاقير متنوعة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

اعترف المتهم عقب ضبطه بالاتجار بالمواد المخدرة، وأرشد عن هوية عاطل وراء تمويله بالمضبوطات ليتولى ترويجها بين عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


تجارة المخدرات

اقراص مخدرة

مكافحة المخدرات

قسم الطالبية

امن الجيزة

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