سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء لإتجاره فى العملة بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزيرقيام (صاحب محل تجارى ، مقيم بمحافظة الدقهلية).. بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، متخذاً من المحل المملوك له الكائن بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال وأمكن ضبطه داخل المحل حال تعامله فى النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة ، وضُبط بحوزته (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية- هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من المحادثات بينه وبين عملائه تؤكد نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.