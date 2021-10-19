اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 02:16 م
أكرم القصاص
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سفير المكسيك بمصر يؤكد عمق العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 01:56 م
سفير المكسيك بمصر يؤكد عمق العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات الرئيس المكسيكى أندرس مانويل لوبيز
(أ ش أ)

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أكد سفير المكسيك لدى مصر أوكتافيو تريب، قوة وعمق العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات بين الجانبين تاريخية وتشمل مختلف المجالات وتزداد قوة ومتانة.

وأَضاف سفير المكسيك - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن العلاقات بين مصر والمكسيك تاريخية وترجع إلى مئات السنين، لافتا إلى مكانة مدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط.

وقال خلال زيارته لقلعة قايتباى الأثرية بالإسكندرية اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات الأسبوع الأيبروأمريكي بحضور محافظ الإسكندرية محمد الشريف، ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية أشرف منير، إن الإسكندرية مدينة مفصلية بسبب مجموعة من العوامل المختلفة: تجارتها البحرية الدولية، وأهميتها الاقتصادية لمصر، ومرجعيتها التاريخية والثقافية بالنسبة للعالم.

وأكد أن المكسيك تسعى إلى تعزيز العلاقات مع كافة المؤسسات ومجتمع الأعمال وشعب الإسكندرية لأنها مركز مهم للغاية، مشيرا إلى أن بلاده تولي أهمية خاصة للتبادل الثقافي كخطوة أولى لفتح الباب والتواجد فى الإسكندرية.

وأعرب السفير المكسيكي عن أمله في أن يعزز هذا التبادل شراكة مكثفة ومزدهرة وديناميكية في جوانب مختلفة، من أجل تعزيز العلاقة الثنائية بين المكسيك ومصر.

 


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