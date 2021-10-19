سفارات دول إيبيرو أمريكا تطلق احتفالات الأسبوع الثقافى بقلعة قايتباى.. لايف

الإسكندرية - جاكلين منير

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف، حول احتفالات الأسبوع الثقافى للدول الايبروامريكية، حيث قام وفد مكون من نائب وزير الخارجية للشئون الأمريكية وبصحبته 16 سفيرا من الدول الإيبرو امريكية بزيارة للإسكندرية، احتفالا بالأسبوع الثقافى للدول الايبروامريكية، واقيم الإحتفال اليوم بساحة قلعة قايتباى، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية وقيادات وزارة الاثار بالإسكندرية.

كما تفتتح سفارات دول أمريكا اللاتينية وإسبانيا والبرتغال معرضًا للصور الفوتوغرافية بعنوان "مدن إيبيروأمريكا" بمكتبة الإسكندرية، وتشارك سفارات كلا من الأرجنتين، بوليفيا، تشيلي، كولومبيا، الأكوادور، إسبانيا، جواتيمالا، المكسيك، بنما، باراجواي، بيرو، جمهورية الدومنيكان وأوروجواي، فى المعرض بتقديم ثلاثة صور فوتوغرافية لثلاثة مدن ومناظر طبيعية من كل بلد. وسوف يستمر المعرض بمكتبة الإسكندرية حتى الـثانى والعشرين من شهر أكتوبر.

يذكر أن المدن التى شيدتها كلا من إسبانيا والبرتغال فى العالم الجديد كانت دائماً تتخذ من ميدانها مكانا محوريا تتواجد به القوى الرئيسية لتلك الفترة.

وطغت المبانى الجديدة التى أنشأها الأوروبيون مثل الكنائس والمبانى الحكومية والمحاكم فى بعض الأحيان على مبان أخرى قديمة لسكان البلاد الأصليين، كتلك التى تنتمى لحضارات الإنكا والمايا، وتعد جميع تلك المبانى دلالة على التنوع الثقافى والعرقى الكبير الذى يميز تلك البلاد.

تأتى هذه المبادرة الثقافية ضمن أنشطة "أسبوع إيبيروأمريكا بالإسكندرية" والذى سيعقد خلال الفترة من الـ19 وحتى الـ28 من أكتوبر. ومن بين الأنشطة المقرر تنظيمها بجانب المعرض، لقاءات مع قيادات محافظة الإسكندرية وممثلين لرجال الاعمال وكذلك أنشطة جامعية وإسبوع سينما إيبيروأمريكا والمسابقة الرقمية "أبطال إيبيروأمريكا" التى يشارك فى تنظيمها دورى كرة القدم الإسبانى (لا ليجا). وتهدف تلك الأنشطة إلى تعريف الجمهور السكندرى بالواقع الثقافى لمختلف دول إيبروأمريكا.