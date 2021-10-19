رئيس مجلس الدولة: القاضيات الجدد حاصلات على درجة الماجستير ولا ملاحظات بملفاتهن

كتب أحمد عبد الهادى

قال المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، إن كل القاضيات حاصلات علي درجة الماجستير وعلى درجة عالية من العلم، ولا يوجد أى ملاحظات في ملفاتهم بوظائفهم السابقة، ونأمل أن تكون بداية جديدة وموفقة.

ووجه رئيس مجلس الدولة الشكر للإعلاميين علي حضورهم ومساعدتهم في تغطية حدث تاريخي جلل يحدث لأول مرة في التاريخ، وحتي اليوم كان وزير العدل يعتبرهن متواجدات بأعمالهن، إلا أن تم تعيينهم اليوم بمجلس الدولة.

وشهد قصر الأميرة فوقية بمجلس الدولة تعيين القاضيات الجديدات والصادر لهن قرار التعيين من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحضر حفل التعيين المستشار محمد حسام الدين رئيس المحلس والمستشار طه كرسوع الأمين العام ، وتم بدأ الحفل بالسلام للجمهوري بعد تنظيم وقوف القاضيات .

ونظمت إدارة مجلس الدولة وقوف القاضيات في مشهد تاريخي قبل أداء اليمين القانونية للتعيين بمجلس الدولة ، وتم مراعاة إجراءات التباعد وارتداء الكمامات، ويتم خلعها فقط وقت التقاط الصور، ووقفت القاضيات كالبنيان المرصوص جنبا إلى جنب استعداد لحلف المين الدستورية في وجود رئيس المجلس والأمين العام .