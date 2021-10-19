رئاسة الحرمين تدفع بـ8 آلاف عربة للتيسير على زوار بيت الله الحرام.. صور

كتب محمد شعلان

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى 8000 عربة كهربائية وعادية للتسهيل على زوار بيت الله الحرام تزامناً مع رفع الطاقة الاستيعابية للعمرة والصلاة بالمسجد الحرام، وللاستفادة من خدمة العربات لأداء شعائرهم بكل يسر وسهولة.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صورا من عملية تشغيل العربات بطاقتها الزائدة لخدمة الوافدين على الحرم، وقال مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام الأستاذ أحمد المقاطي: إن الإدارة تقوم بتقديم خدمة العربات المجانية لمحتاجيها، كما تشرف على مقدمي الخدمة المدفوعة ومشغل العربات الكهربائية بالمسجد الحرام ، وتوزيع العربات مجاناً.



خدمة عربات للزوار



عربات الحرم

ويتم توزيع العربات عبر نقاط مخصصة للتوزيع بالساحات الخارجية في المسجد الحرام، وعلى قاصدي وزوار بيت الله الحرام من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، حتى يتمكنوا من القيام بنسكهم بكل يسر وسهولة.



تجربة العربات



عربات لكبار السن

وأضاف المقاطي: تقوم الإدارة بجولات ميدانية للتأكد من جودة العمل في العربات ومراقبة حركة العربات وانتشارهم في المواقع المخصصة لها، وقد خصصت عربات كهربائية يتم حجزها عبر تطبيق تنقل الذي يهدف إلى خدمة ضيوف الرحمن بأحدث الطرق التقنية المواكِبة والموافِقة لرؤية المملكة 2030، ويسهل التطبيق عملية شراء التذاكر والحجز المسبق لخدمة العربات الكهربائية لتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم مما يحقق التباعد الآمن بين قاصدي بيت الله من المعتمرين والزوار.

وأوضح المقاطي أن الإدارة جهزت ثلاث نقاط، لتوزيع العربات في مداخل المسجد الحرام عبر نقاط التوزيع، لضمان عدم التزاحم عند طلب الخدمة، كما تم تعقيم جميع العربات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية على جميع العربات، حتى يتمكن المستفيدون من الطواف والسعي في المسارات الخاصة بهم .