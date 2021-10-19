ذوى الهمم يحتفلون بنصر أكتوبر بقصر ثقافة الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل تقديم برامجها الثقافية والفنية المميزة بفرع ثقافة الإسماعيلية، احتفالا بنصر أكتوبر.

احتفل أطفال الإسماعيلية من ذوى الهمم بنصر أكتوبر بقصر ثقافة الإسماعيلية، حيث تضمن الاحتفال مسرح عرائس للأطفال المشاركين من ذوى الهمم للفنان محمود نوح، ويحكي عن ذكرى أكتوبر للأطفال بطريقة بسيطة.

كما قدمت الفنان التشكيلية زينب مطر ورشة فنون تشكيلية لعمل علم مصر للأطفال باستخدام خامات بسيطة، بالإضافة لتوزيع هدايا وبريك للأطفال المشاركين من جمعية التثقيف الفكرى بحضور شيرين عبدالرحمن، مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، وحنان مرعي، مدير إدارة الشئون الثقافية بإقليم القناة وسيناء الثقافي، وإيناس رجب، مدير إدارة الشئون الثقافية بفرع ثقافة الإسماعيلية، وسمر محمود، مسئول التمكين الثقافي بالفرع، ومحمد رشدى، مدير قصر ثقافة الإسماعيلية.

ذوى الهمم يحتفلون بنصر أكتوبر

ذوى الهمم يحتفلون بنصر أكتوبر بقصر الإسماعيلية

ذوى الهمم يحتفلون بنصر أكتوبر

ذوى الهمم يحتفلون بنصر أكتوبر بقصر الإسماعيلية

ذوى الهمم يحتفلون بنصر أكتوبر بقصر الإسماعيلية

مسرح عرائس للأطفال