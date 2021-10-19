حى شبرا الخيمة يضبط مصنع وكسارة بلاستيك لادارتهم بدون ترخيص.. صور

تمكنت الحملات التفتيشية على مدار الساعة داخل حي شرق شبرا الخيمة بقيادة اللواء خالد فوزي، في ضبط وملاحقة المخالفين والأنشطة المحرمة والتأكد من سلامة المنشآت والتزامها بالمعايير وفق القانون وعلى وجه الخصوص المنشآت الطبية لما لها من أهمية على حياة المواطنين.

وتمكنت الحملات من ضبط مصنع وكساره بلاستيك يدار بدون تراخيص ولعدم تواجد سجل بيئى أو خطة دفاع مدنى لمواجهة خطر الحريق وعدم اتخاذ إجراءات الصحة والسلامة المهنية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .

كما أسفرت عن ضبط مستشفى خاص خالف الاشتراطات البيئية كما خالفت الالتزام بالاحتياطات والتدابير المنصوص عليها بقوانين البيئة وعدم التخلص الآمن للنفايات الطبية، والقائها في أماكن عامة تعرض حياة المواطنين للخطر الشديد.

وجاء ذلك في إطار التوجيهات المشددة من اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بضرورة تكثيف وتشديد وأحكام الرقابة على جميع المخالفات وردع المخالفين للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.