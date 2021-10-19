اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 09:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حى شبرا الخيمة يضبط مصنع وكسارة بلاستيك لادارتهم بدون ترخيص.. صور

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 08:41 م
حى شبرا الخيمة يضبط مصنع وكسارة بلاستيك لادارتهم بدون ترخيص.. صور اللواء خالد فوزي رئيس حى شرق شبرا
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الحملات التفتيشية على مدار الساعة داخل حي شرق شبرا الخيمة بقيادة اللواء خالد فوزي، في ضبط وملاحقة المخالفين والأنشطة المحرمة والتأكد من سلامة المنشآت والتزامها بالمعايير وفق القانون وعلى وجه الخصوص المنشآت الطبية لما لها من أهمية على حياة المواطنين.
 
وتمكنت الحملات من ضبط مصنع وكساره بلاستيك يدار بدون تراخيص ولعدم تواجد سجل بيئى أو خطة دفاع مدنى لمواجهة خطر الحريق وعدم اتخاذ إجراءات الصحة والسلامة المهنية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .
 
كما أسفرت عن ضبط  مستشفى خاص خالف الاشتراطات البيئية كما خالفت الالتزام بالاحتياطات والتدابير المنصوص عليها بقوانين البيئة وعدم التخلص الآمن للنفايات الطبية، والقائها في أماكن عامة تعرض حياة المواطنين للخطر الشديد.
 
 
وجاء ذلك في إطار التوجيهات المشددة من اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بضرورة تكثيف وتشديد وأحكام الرقابة على جميع المخالفات وردع المخالفين للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
 
اللواء خالد فوزي رئيس حى شرق شبرا
اللواء خالد فوزي رئيس حى شرق شبرا

حملة حى شرق شبرا (1)
حملة حى شرق شبرا 

حملة حى شرق شبرا (2)
حملة حى شرق شبرا 

حملة حى شرق شبرا (3)
حملة حى شرق شبرا 

حملة حى شرق شبرا (4)
حملة حى شرق شبرا 

حملة حى شرق شبرا (5)
حملة حى شرق شبرا 

حملة حى شرق شبرا (6)
حملة حى شرق شبرا 

 


اخبار مصر

شبرا الخيمه

اخبار القليوبيه

النفايات الطبيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة