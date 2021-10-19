حبس عاطل لاتهامه بتوزيع الحشيش على عملائه بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

أمرت نيابة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وتوزيع مخدر الحشيش على نطاق واسع واتخاذه من مزرعة بطريق الإسماعيلية الصحراوى مخبأ لإخفاء المواد المخدرة.

وكانت معلومات وردت للإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد قيام أحد العناصر الإجرامية بالاتجار في مخدر الحشي بعد جلبه من منطقة جنوب سيناء.

وأمر اللواء هشام الزغبي، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بإعداد خطة محكمة بإشراف العميد مفيد فوزي، مساعد المدير لمنطقة القناة وسيناء لضبط المتهم.

ونجح فريق من ضباط مكافحة المخدرات ضم العميد أحمد رمضان، رئيس منطقة الإسماعيلية، باشره العقداء أحمد بلبولة وعلي عبد النبي وأحمد عبد الله وكلاء بالإدارة من تحديد هوية المتهم وتحديد أماكن تحركه واتخاذه من مزرعة بطريق الإسماعيلية الصحراوي مخبأ لإخفاء المواد المخدرة.

ونجحت حملة أمنية ضمت المقدم حسام الشحات والرائد أحمد المحمدي مفتشا مكتب مكافحة المخدرات بمنطقة القناة وسيناء في القبض على المتهم وشخص آخر يعاونه في إخفاء وتوزيع الحشيش.

وضبطت الحملة مع المتهمين كمية كبيرة من مخدر الحشيش داخل سيارة يتحركون بها لتوزيعها على صغار التجار والمروجين وتحفظت الشرطة علي المضبوطات واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.