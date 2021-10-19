جلسة صلح عرفية تنهى خلاف بين عائلتين بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

عقدت لجنة المصالحات العرفية بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا جلسة صلح بين عائلتين بعزبة الفواريقه بسمالوط بديوان آل الشيمى بقرية السرارية بين عائلتى على الحبيبى وعائلته وشعبان حسين.

وشكلت لجنة فض النزاع برغبة الطرفين من عمر الشيمى والدكتور عبد الناصر بدران والدكتور عبد الفتاح زهران ومحمد أبو جميكة وعادل سعد، وقد تم فض النزاع والصلح بين الطرفين وحكم للطرف الأول بمبلغ قدره 80 ألف جنيه وتم وضع شرط جزائى قدره 300 ألف جنيه لمن يخل ببنود الصلح.

وشهدت جلسة الصلح التى أقيمت برعاية الجمعية الوطنية لفض المنازعات بسمالوط إجراءات امنيه مشددة برعاية مدير الأمن وإشراف رئيس مباحث سمالوط.