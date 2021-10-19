توزيع 710 طالب على قرى كفر الدوار لفتح فصول محو الأمية

أكد اللواء اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً لمواجهة مشكلة الأمية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية قد تؤثر على تقدم المجتمع ورقيه وتعيق عمليات التنمية المستدامة وإحداث نقلة حقيقية فى مجالات العمل المختلفة، كما تسعى جاهدة لنشر التعليم والثقافة فى كل ربوع الدولة.

وأشار إلى أن المحافظة قطعت شوطا كبيرا فى تنفيذ خطة الدولة لمحو الأمية باعتبارها من أخطر المشكلات التى تواجه الدول النامية فى الوقت الحاضر وتتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية للقضاء عليها نهائيا.

وفى هذا الشأن نظمت كلية التربية جامعة دمنهور الملتقى الطلابى الأول، برئاسة د/ هالة مهران - عميد الكلية وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء احمد مرزوق لإعلان إنطلاق المبادرة التى تتبناها الجامعة من خلال كلية التربية بمركز ومدينة كفر الدوار، والتى تتمثل فى قيام طلاب الكلية بالتوسع فى فتح فصول جديدة بالمدينة والمركز بهدف الوصول إلى "كفر الدوار بلا أمية".

تم توزيع عدد 710 طالب جغرافيًا على مناطق وقرى كفر الدوار، وتحديد جدول زمنى لبدء فتح الفصول والعمل بها بإشراف من هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر الدوار والوحدات القروية.

وتأتى هذه الجهود فى إطار حرص جامعة دمنهور برئاسة د/ عبيد صالح، على أن تكون أحد أهم الجهات الشريكة والداعمة لحل هذة المشكلة فى محافظة البحيرة واستكمالاً لمجهودات الدولة لتعليم الأميين القراءة والكتابة، للوصول بهم إلى مستوى الإجادة وفقًا للمعايير التى تم وضعها من خلال هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، وتماشيًا مع المشروعات القومية التى تشهدها قرى كفر الدوار من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير كافة سُبل المعيشة.