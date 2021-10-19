تفاصيل التقرير الطبى بواقعة مصرع شخص وإصابة آخر صدمتهما سيارة فى مدينة نصر

كتب عبد الله محمود

كشف التقرير الطبي المبدئى، حول واقعة إصابة شابين فى حادث تصادم بإصابات بالغة متفرقة في أنحاء الجسد، حيث أصيب أحدهما بكسور متفرقة وسحجات وكدمات وارتجاج فى المخ أدى إلى نزيف داخلى، توفى على إثرها في قبل نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، فيما تم نقل الآخر إلى المستشفى في حالة خطرة، وتم وضعه تحت الملاحظة الطبية تحسبا لأى تطورات أو مضاعفات.

وكان شخص قد لقى مصرعه وأصيب آخر بعدما صدمتهما سيارة، أثناء عبورهما الطريق في مدينة نصر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الخدمات الأمنية في مدينة نصر، مفاده وجود حادث مروري أسفر عنه مصرع شخص وإصابة آخر، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخصين للطريق صدمتهما سيارة مسرعة، وتم نقلهما إلي المستشفى، وجارى تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.