اليوم السابع
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تعرف على نسب تنفيذ موزعات كهرباء الجهد المتوسط بأبو حماد والحسينية بالشرقية

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 11:43 ص
تعرف على نسب تنفيذ موزعات كهرباء الجهد المتوسط بأبو حماد والحسينية بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية- إيمان مهنى

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس محمد السيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال إنشاء موزعات كهرباء الجهد المتوسط بمركزي أبو حماد والحسينية بتكلفة مالية 66 مليون جنيه، مؤكداً أن تنفيذ المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء وتطوير وصيانة المشروعات القائمة بالفعل يُساعد على تأمين الطاقة الكهربائية، وتوفير احتياجات المواطنين والمشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية، وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة، والتى تعانى من عدم استقرار التيار الكهربائى والانقطاع المتكرر.
 
وشدد محافظ الشرقية على رئيس قطاعات كهرباء الشرقية ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال، مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة.
 
من جانبه، أشار المهندس محمد السيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية إلي أنه جاري إنشاء موزع كهرباء الصوه بمركز أبو حماد بتكلفة 50 مليون جنيه حيث بلغت نسبه تنفيذ الأعمال المدنية 100% والشبكات 30% ، وكذلك  إنشاء موزع كهرباء صان الحجر  بمركز الحسينية بتكلفه 16 مليون جنيه حيث بلغت نسبه تنفيذ الأعمال المدنية 100% والشبكات 100% وجاري تنفيذ أعمال التركيبات وذلك في إطار تطوير قطاع الكهرباء بنطاق المحافظة.
 
وأوضح رئيس قطاعات كهرباء الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء موزع كهرباء العصلوجي ذو الجهد المتوسط  بمركز الزقازيق بتكلفه 53 مليون جنيه وتم التشغيل الفعلي وإطلاق التيا ، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً دائما بين المحافظة وشركة القناة لتوزيع الكهرباء لوضع خطط مستقبلية لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة.
 
 

 


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