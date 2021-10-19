بركة كتاب الله فى صوته.. طفل بالغربية يبدع بتلاوة القرآن الكريم (فيديو)

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا جديدا من داخل مركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، ولقاء مع طفل في العقد الأول من عمره يبدع في تلاوة القرآن الكريم والأناشيد الدينية، ليبهر جميع من يسمعه من المواطنين.

وقال أحمد حسين الجندي إنه طالب فى الصف الثاني الإعدادي بمعهد كشك الأزهري بمدينة زفتي ، وحفظ القرآن الكريم وهو في الصف السادس الابتدائي على يد أحد مشايخ المسجد الذي يقع في المنطقة المحيطة بهم، موضحًا أنه حفظ 8 أجزاء كاملين حتي الآن.

وأضاف أنه فور حفظه للقرآن الكريم أصبح يراجع يوميا مع شيخة والذى له طريقة معينة فى القراءة، مؤكدا أنه فى أحد المرات منذ ثلاثة أعوام كان ذاهب لأداء صلاة الجمعه داخل المسجد فقام أحد المشايخ الذى يتابعه بتقديمه للإمامة فى المسجد ، مشيرا الي أنه يستمع لقراء إذاعة القرآن الكريم بشكل مستمر ويطابق قراءاته التى تعلمها على قراءتهم وبدأ فى محاكاتهم.