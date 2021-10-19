النيابة تستمع للشهود فى مصرع عامل سقط من أعلى خزان مياه بمنشأة القناطر

كتب أحمد الجعفرى

تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها فى واقعة سقوط عامل من أعلى خزان مياه خلال المشاركة في إنشائه، ما أسفر عن مصرعه بإحدى قرى منشأة القناطر فى الجيزة.

وتستمع جهات التحقيق اليوم لعدد من العمال ومسؤلى الموقع، لمعرفة ظروف وحيثيات وفاة العامل، ودوره فى أعمال الإنشاءات، وتسلمت جهات التحقيق تقرير طبي عن حالة المتوفى، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وتلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من أعلى مبنى تحت الإنشاء.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شابا يدعى " ع.خ"، خلال مشاركته في أعمال إنشاء خزان مياه، اختل توازنه، وسقط مصابا بعدة كسور وجروح، ليلقى مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل جثة الضحية إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.