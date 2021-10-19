النائب الرسولى للكنيسة اللاتينية بمصر يهنئ الشعب المصرى بذكرى المولد النبوى

كتب: محمد الأحمدى

هنأ المطران كلاوديو لوراتي، النائب الرسولى للكنيسة اللاتينية بمصر، الشعب المصرى والعربى، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وجاء بنص التهنئة:

"باسمى شخصيًا، وباسم نائبنا المونسينيور أنطوان توفيق، ومجلس شورتنا، وجميع الإكليروس، والرهبان، والراهبات، والمؤسسات، وشعب الكنيسة اللاتينية بمصر، نتقدم بأجمل وأرق التهاني القلبية لمصرنا الحبيبة، قيادةً، وشعبًا، وكل الشعوب العربية، والإسلامية، بمناسبة حلول أعياد المولد النبوي الشريف، أعاده الله علينا جميعًا بالخير والبركة والسلام".

وجاء بيان بطريرك الأقباط الكاثوليك لتهنئة رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف:

"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، ونصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا العظيم. حفظ الله مصر وشعبها الحبيب".