المشدد 10 سنوات لشاب لاتهامه بسرقة دراجة بخارية فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

حكمت محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الثالثة، حضوريًا، برئاسة المستشار جاد محمد حلمى، وعضوية كل من: المستشار السيد عبد العزيز محمود، والمستشار محمد عبد الرؤوف قبطان، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية كل من: طارق عكاشة، واسماعيل عوكل، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بسرقة دراجة بخارية.

وتعود القضية رقم 289 لسنة 2021 جنايات الجنوب ثان، المقيدة برقم 787 لسنة 2021 كلي بورسعيد، إلى يوم 16 أبريل عام 2021، أنه أثناء مرور معاون مباحث قسم شرطة الجنوب ثان لاحظ المتهم "ع." 32 عامًا، ويعمل سماك، مستقلًا دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وأبلغه الأهالي قيامه بسرقتها فقام بضبطه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على سلاح ناري عبارة عن "فرد خرطوش"، وبمواجهته أقر المتهم بسرقته الدراجة البخارية من المجني عليه "ع" حال حيازته للسلاح الناري المضبوط، والذخائر المضبوطة.

وتضمن قرار المستشار وليد محمد سيد، المحامي العام لنيابة بورسعيد الكلية، الخاص بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة، بأنه بعد الاطلاع على الأوراق وما جرى فيها من تحقيقات، وجهت النيابة للمتهم تهمة سرقة الدراجة البخارية، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وحيازة ذخائر تستعمل على السلاح الناري المضبوط.