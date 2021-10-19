اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العراق: الاعتراض على نتائج الانتخابات البرلمانية حق مكفول للجميع

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 09:12 م
العراق: الاعتراض على نتائج الانتخابات البرلمانية حق مكفول للجميع حسن ناظم المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقى
أ ش أ

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أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقى حسن ناظم، أن الاعتراض على نتائج الانتخابات البرلمانية التى جرت مؤخرا، حق مكفول للجميع ضمن الأطر القانونية المحددة.

 

وقال ناظم - فى تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى أكد أحقية الجميع فى الاعتراضات ضمن البيئة القانونية، مشدداً على أن الحكومة تعمل حتى اللحظة على دعم المسار الديمقراطى فى العراق.

 

وأشار المتحدث إلى أن جميع من شاركوا فى الانتخابات البرلمانية كان هدفهم خدمة العراق.

 

 


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