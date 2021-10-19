الشرطة الروسية تلقى القبض على طالب أطلق النار بمدرسة شرق البلاد

أ ش أ

أعلنت السلطات الروسية إلقاء القبض على طالب أطلق النار في مدرسة بقرية تقع قرب مدينة بيرم الواقعة شرق روسيا، دون وقوع إصابات.

وأحضر طالب في الصف السادس -ويبلغ من العمر 12 عاما- وفق ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية- سلاحًا ناريًا من نوع "سايجا" إلى المدرسة في قرية "سارس" وأطلق عدة طلقات منه، فيما أقدم التلميذ على فعلته بعد مضايقات واستفزازات كان يتعرض لها باستمرار من قبل تلميذة في المدرسة، بحسب بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأصابت شظايا الزجاج المكسور عقب إطلاق النار طالبا يبلغ من العمر 11 عاما، تم نقله إلى المستشفى وحالته مستقرة.

ووفق بيان موقع رسمي تابع للمنطقة، يجري التحقيق في قضايا تخص السلامة الأمنية والرقابة الأمنية في المؤسسة التعليمية وتقييم أداء المسؤولين في المؤسسة التعليمية.