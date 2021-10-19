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السجن 5 سنوات لخادمة وزوجها بتهمة سرقة 2 مليون جنيه من شقة

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 03:17 م
السجن 5 سنوات لخادمة وزوجها بتهمة سرقة 2 مليون جنيه من شقة هيئة المحكمة برئاسة المستشار عبد الحميد همام
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الحميد همام، وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام، بمعاقبة خادمة وزوجها بالسجن 5 سنوات، بتهمة سرقة مبلغا ماليا تجاوز الـ2 مليون جنيه من داخل إحدى الشقق.

تلقى قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (أحد المواطنين) باكتشافه سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى تجاوز 2 مليون جنيه من داخل الشقة سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، ( سيدة – زوجها "له معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة القليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة قاما بشرائها من متحصلات واقعة السرقة وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، حيث قررت المتهمة الأولى بأنها نظراً لعملها طرف المجنى عليه وعلمها بثرائه، فاختمرت فى ذهنها فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك قامت بمغافلته والاستيلاء على مفاتيح الشقة محل الواقعة.

وعقب ذلك توجهت صحبة زوجها للشقة واستوليا على المبلغ المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط ( مبالغ مالية – عقد شراء عقار سكنى) بحوزة نجل عم المتهم الثانى (سائق، مقيم بمحافظة الجيزة) بمسكنه، كما تم ضبط (جزء من المسروقات بإحدى المنازل بمحافظة المنوفية – عقد شراء قطعة أرض زراعية باسم المتهمين)، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية


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