الداخلية تضبط قضايا مخدرات بقيمة 33 مليون جنيه خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

تمكنت مكافحة المخدرات من ضبط (1916) قضية اتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (2114) متهم، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو، وزنت (818٫97 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (199٫689 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (41٫787 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (21٫198 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (6٫57 كيلو جرام)

وأسفرت الجهود عن ضبط كمية من مخدر الآيس (الشابو)، وزنت (3٫311 كيلو جرام، وكمية من مخدر الفودو، وزنت ( 1٫435 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الكوكايين، وزنت (120 جرام)، و (45,236) ألف قرص مؤثر، و (17,697) ألف قرص ترامادول مخدر، و(329,575) ألف قرص كبتاجون مخدر، وضبط قضية غسل الأموال .. قدرت قيمة الممتلكات قرابة (80) مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وضبط (7) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (33٫000٫000 جنيه).