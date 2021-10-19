اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 07:27 م
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الجيش اللبنانى: قتلى وجرحى فى اشتباكات بين عائلتين بعكار

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 07:00 م
الجيش اللبنانى: قتلى وجرحى فى اشتباكات بين عائلتين بعكار عناصر من الجيش اللبنانى
بيروت - (أ ش أ):

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أكدت قيادة الجيش اللبنانى، أن خلافا وقع اليوم الثلاثاء، بين أفراد عائلتين بمنطقة وادى جاموس بعكار – شمالى لبنان – أدى إلى اشتباكات استخدمت فيه الأسلحة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى فى المنطقة.

 

وأضافت قيادة الجيش أن الخلاف الذى وقع اليوم بين عائلتى السيد والطرطوسى جاء على خلفية إشكال أمس الأول بين أفراد من العائلتين لأسباب ثأرية قديمة، موضحة أن وحدات الجيش المنتشرة فى المنطقة تدخلت وعملت على ضبط المتورطين وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

 

وكان شهود عيان قد أفادوا بسقوط 7 ضحايا بين قتلى وجرحى فى اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الآلية بعكار اليوم.

 

 


الجيش اللبناني

اشتباكات في لبنان

أخبار لبنان

منطقة عكار

العنف في لبنان

القوات اللبنانية

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