اليوم السابع
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التصريح بدفن جثة ربة منزل لقت مصرعها إثر سقوطها من أعلى سلم بأطفيح

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 02:50 م
التصريح بدفن جثة ربة منزل لقت مصرعها إثر سقوطها من أعلى سلم بأطفيح الطب الشرعى _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها، نتيجة سقوطها من أعلى سلم بإحدى قرى مركز أطفيح في محافظة الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع سيدة بإحدى قرى أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن السيدة لقيت مصرعها نتيجة سقوطها من أعلى سلم، حيث اختل توازنها، وسقطت وتعرضت لإصابات متفرقة بأنحاء جسدها فارقت إثرها الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


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