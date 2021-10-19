التحقيقات تؤكد اتفاق عاطلين على سرقة الشقق بأسلوب التسلق قبل سقوطهما فى شبرا

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة مع عاطلين عن أنهما اتفقا على مزاولة نشاطهم الاجرامى فى سرقة الشقق السكنية، بأسلوب التسلق بدائرة قسم شبرا.

وتبين من التحقيقات أن المتهمان، كان يرصدان ضحاياهما من أصحاب الشقق الأثرياء، ويجمعا عنهم المعلومات الكافية عن مواعيد تواجدهم في منازلهم، ثم يخددا الموعد الأمثل في عدم وجود أصحاب هذه المنازل ، ويتسلق احداهما ويقتحم الشقة ويستولى على محتوياتها ذات القيمة العالية من أجهزة كهربائية ومشغولات ذهبية ومبالغ مالية، بينما يروج الأخر هذه المسروقات على عملائه سيئ النية، ويبيعها بمبلغ أقل من قيمتها الحقيقية.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة شبرا بتلقيه بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه اقتحام إحدى الغرف بالشقة سكنه ووجود بعثرة فى محتوياتها دون الاستيلاء على مسروقات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة تم التوصل إلى مرتكبى الواقعة وتبين أنهما شخصين "لأحدهما معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بشروعهما في سرقة محتويات مسكن المجني عليه بأسلوب "التسلق"، وأنهما كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بذات الأسلوب.

وأقرا المتهمان بارتكاب 4 حوادث سرقات مساكن بذات الأسلوب، وبإرشادهما ضبط رجال الشرطة كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (تاجر خردة، مقيم بمحافظة الجيزة).

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.